Italiani morti alle Maldive il Nitrox nelle bombole d' ossigeno | cos' è e a che profondità può diventare tossico per i sub e quali sintomi provoca
Sono stati trovati dei sub italiani deceduti durante un’immersione alle Maldive. A bordo dello yacht coinvolto si trovava anche una bombola di Nitrox, una miscela di ossigeno e azoto utilizzata nelle attività subacquee. Il Nitrox viene impiegato per prolungare i tempi di immersione e ridurre il rischio di malattia da decompressione. Tuttavia, a determinate profondità, può diventare tossico e provocare sintomi come confusione, vertigini e perdita di coscienza.
Per le immersioni, a disposizione dell'equipaggio dello yacht Duke of York su cui si erano imbarcati i cinque italiani morti alle Maldive ci sarebbe anche il Nitrox, una miscela respiratoria per immersioni subacquee composta da azoto e ossigeno. Al momento non si conoscono le cause del decesso di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Per avere delle prime risposte sarà necessario attendere il recupero, difficile, di tutti corpi, ancora dispersi sul fondo del mare a una profondità superiore ai 50 metri, e le eventuali autopsie. Ma tra le ipotesi prese in esame c'è anche un malfunzionamento delle bombole d'ossigeno. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Italiani morti alle Maldive, il Nitrox nelle bombole d'ossigeno, cos'è e quando diventa pericoloso
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