Italiani morti alle Maldive il Nitrox nelle bombole d' ossigeno | cos' è e a che profondità può diventare tossico per i sub e quali sintomi provoca

Sono stati trovati dei sub italiani deceduti durante un’immersione alle Maldive. A bordo dello yacht coinvolto si trovava anche una bombola di Nitrox, una miscela di ossigeno e azoto utilizzata nelle attività subacquee. Il Nitrox viene impiegato per prolungare i tempi di immersione e ridurre il rischio di malattia da decompressione. Tuttavia, a determinate profondità, può diventare tossico e provocare sintomi come confusione, vertigini e perdita di coscienza.

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