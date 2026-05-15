Italiani morti alle Maldive il Nitrox nelle bombole d' ossigeno | a che profondità può diventare tossico per i sub e quali sintomi provoca
Su uno yacht che trasportava cinque italiani morti alle Maldive, si è scoperto che tra le attrezzature disponibili c’era anche il Nitrox, una miscela di ossigeno e azoto utilizzata nelle immersioni subacquee. Il Nitrox è stato oggetto di attenzione perché, a determinate profondità, può diventare tossico e provocare problemi di salute ai sub. Sono stati riportati sintomi come confusione, vertigini e perdita di coscienza in caso di esposizione prolungata o a profondità elevate.
Per le immersioni, a disposizione dell'equipaggio dello yacht Duke of York su cui si erano imbarcati i cinque italiani morti alle Maldive ci sarebbe anche il Nitrox, una miscela respiratoria per immersioni subacquee composta da azoto e ossigeno. Al momento non si conoscono le cause del decesso di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Per avere delle prime risposte sarà necessario attendere il recupero, difficile, di tutti corpi, ancora dispersi sul fondo del mare a una profondità superiore ai 50 metri, e le eventuali autopsie. Ma tra le ipotesi prese in esame c'è anche un malfunzionamento delle bombole d'ossigeno. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Italiani morti alle Maldive, il Nitrox nelle bombole d'ossigeno, cos'è e quando diventa pericoloso
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