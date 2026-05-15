Su uno yacht che trasportava cinque italiani morti alle Maldive, si è scoperto che tra le attrezzature disponibili c’era anche il Nitrox, una miscela di ossigeno e azoto utilizzata nelle immersioni subacquee. Il Nitrox è stato oggetto di attenzione perché, a determinate profondità, può diventare tossico e provocare problemi di salute ai sub. Sono stati riportati sintomi come confusione, vertigini e perdita di coscienza in caso di esposizione prolungata o a profondità elevate.

Per le immersioni, a disposizione dell'equipaggio dello yacht Duke of York su cui si erano imbarcati i cinque italiani morti alle Maldive ci sarebbe anche il Nitrox, una miscela respiratoria per immersioni subacquee composta da azoto e ossigeno. Al momento non si conoscono le cause del decesso di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Per avere delle prime risposte sarà necessario attendere il recupero, difficile, di tutti corpi, ancora dispersi sul fondo del mare a una profondità superiore ai 50 metri, e le eventuali autopsie. Ma tra le ipotesi prese in esame c'è anche un malfunzionamento delle bombole d'ossigeno. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Italiani morti alle Maldive, il Nitrox nelle bombole d'ossigeno: a che profondità può diventare tossico per i sub (e quali sintomi provoca)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italiani morti alle Maldive, il Nitrox nelle bombole d'ossigeno, cos'è e quando diventa pericoloso

Sullo stesso argomento

Italiani morti alle Maldive, il Nitrox nelle bombole d'ossigeno: cos'è e a che profondità può diventare tossico per i sub (e quali sintomi provoca)Per le immersioni, a disposizione dell'equipaggio dello yacht Duke of York su cui si erano imbarcati i cinque italiani morti alle Maldive ci sarebbe...

Italiani morti alle Maldive, la crociera da 2.000 euro: lo yacht Duke of York, il Nitrox nelle bombole d'ossigeno. Cosa sappiamoContinuano a emergere dettagli tragedia che ha portato alla morte di cinque subaquei italiani in prossimità di un atollo disabitato delle Maldive.

Chi sono i 5 italiani morti alle Maldive: dalla professoressa Monica Montefalcone all'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti x.com

Italiani morti alle Maldive, uno dei corpi recuperato a 60 metri di profondità, si indaga sull'uso del filo di Arianna (per restare legati tra loro)Le Forze di Difesa Nazionali delle Maldive (MNDF) hanno reso noto che il subacqueo disperso è stato ritrovato senza vita in una grotta situata a 60 metri di profondità. Le MNDF ritengono che anche gli ... ilmessaggero.it

Italiani morti alle Maldive, la Procura di Roma avvia una indagine. Farnesina: iniziano le operazioni di recuperoL'Ambasciatore d’Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato da qualche ora a Malè e incontrerà i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale. Lo riferisce una nota della F ... ilmattino.it

Immersione killer alle Maldive, morti cinque italiani reddit