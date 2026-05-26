I Carabinieri di Civitavecchia, sotto la direzione della DDA di Roma, hanno arrestato quattro persone coinvolte in un traffico internazionale di cocaina. Durante un’operazione, sono state scoperte sostanze stupefacenti in una raffineria clandestina in Calabria. Le autorità hanno fermato i sospetti e sequestrato droga e materiale utilizzato per la produzione. L’indagine continua per chiarire i dettagli dell’organizzazione criminale.

I Carabinieri di Civitavecchia, coordinati dalla DDA di Roma, hanno fermato quattro persone accusate di traffico internazionale di droga. L’organizzazione avrebbe importato dal Sud America circa 800 chili di cocaina all’anno, distribuendoli in Italia. Le indagini hanno portato alla scoperta di una raffineria clandestina nelle campagne di Sant’Agata del Bianco, nel Reggino, in Calabria. Nel laboratorio sono stati sequestrati oltre 500 chili di sostanze da taglio, presse idrauliche, stampi e forni a microonde. La droga arrivava via terra dalla Spagna con auto dotate di doppi fondi o via mare dal Sud America tramite navi cargo. Il gruppo utilizzava anche corrieri “ovulatori”, incaricati di trasportare cocaina ingerendo ovuli per sfuggire ai controlli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Scoperta raffineria di cocaina in Calabria: 4 fermi

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Cocaina dal Sud America, quattro fermi: scoperto un laboratorio di raffinazione in Calabria

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