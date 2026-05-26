Scoperta discarica abusiva in un cantiere | sequestrata l' area e quattro denunce

I Carabinieri hanno individuato una discarica abusiva in un cantiere nel centro di Eboli. L’area è stata sequestrata e quattro persone sono state denunciate. Durante l’operazione, sono stati trovati rifiuti provenienti da lavori edili smaltiti illegalmente. L’attività si inserisce in un’azione più ampia di contrasto ai reati ambientali nella zona della Piana del Sele.

Nella Piana del Sele continua l’impegno dell’Arma dei Carabinieri contro i reati ambientali. L’ultima operazione è stata svolta nel centro di Eboli, dove i militari hanno scoperto un vasto smaltimento illecito di rifiuti provenienti da un cantiere edile. L’attività è stata coordinata dai. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Forio d'Ischia. Sequestrata discarica abusiva utilizzata per sversare rifiuti di un cantiere edile

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