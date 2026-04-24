Ceccano scoperta discarica abusiva interrata in periferia | sequestrata area

Nelle ultime ore, le forze dell'ordine hanno sequestrato un'area nella periferia di Ceccano, dove era stata scoperta una discarica abusiva interrata. L'operazione ha portato alla rimozione e alla messa sotto sequestro della zona interessata, evitando così un possibile danno all'ambiente. La scoperta si inserisce in un intervento più ampio volto a contrastare attività di smaltimento illecito di rifiuti.

Un grave attentato all'ecosistema locale è stato sventato nelle scorse ore nella periferia urbana di Ceccano. Un'operazione congiunta condotta dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Ceccano e dagli agenti della Polizia Locale ha portato alla scoperta e al sequestro di una discarica.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Scoperta discarica abusiva, sequestrata area di 12mila metri: due denunceLa Polizia Municipale di Capaccio Paestum ha portato a termine un’importante operazione che ha condotto al sequestro preventivo di un’area di 12. Miradolo Terme, scoperta discarica abusiva: sequestrata area di 10mila metri quadratiMiradolo Terme (Pavia), 18 febbraio 2026 - Sequestrata un'area di circa 10mila metri quadrati, utilizzata come discarica abusiva con circa 2mila...