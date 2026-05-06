Tragedia in Italia trovato il suo corpo in cantina | scoperta choc dei carabinieri

Nella serata di ieri, i carabinieri hanno trovato il corpo di una persona in una cantina di Civita di Bojano. La scoperta ha sconvolto la comunità e ha portato all’apertura di un’indagine. Sul posto sono intervenuti i militari per i rilievi e le verifiche del caso. La vittima non è stata ancora identificata ufficialmente e non sono stati resi noti dettagli sui possibili moventi.

Una serata segnata da una violenza sconvolgente ha trasformato Civita di Bojano, piccolo centro in provincia di Campobasso, nel teatro di un omicidio brutale che ha scosso profondamente la comunità locale. Un uomo di 50 anni, sposato e padre di famiglia, ha perso la vita nella serata di martedì 5 maggio dopo una feroce aggressione consumatasi all’interno della sua abitazione. Quella che inizialmente sarebbe stata una lite, nata per ragioni ancora tutte da chiarire, si è trasformata in un pestaggio mortale culminato con la morte dell’uomo prima dell’arrivo in ospedale. Il dramma si è consumato poco dopo le 20, in un contesto domestico che in pochi istanti si è trasformato in una scena di estrema brutalità.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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