Malore in casa trovato il corpo senza vita di un 92enne Inutili i soccorsi

Nella serata di ieri, in via del Conero ad Ancona, il corpo di un uomo di 92 anni è stato trovato senza vita all’interno di un appartamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per salvare il residente. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per accertare le cause del decesso, che sembrano essere legate a un malore improvviso.

ANCONA - Tragica scoperta nella serata di ieri in via del Conero, all’interno di un appartamento, dove è stato trovato senza vita un uomo di 92 anni. Sul posto sono intervenuti i militi insieme all’automedica, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare. A ritrovare il cadavere sono stati i.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Malore fatale per Federico. Infermiere muore a 32 anni, il corpo senza vita trovato in casa dalla mammaPistoia, 20 febbraio 2026 – Un’intera comunità sotto shock per la scomparsa improvvisa di Federico Bonacchi, infermiere di 32 anni, in servizio da... Dramma ad Atena Lucana: trovato il corpo senza vita di un uomo a casa suaDramma ad Atena Lucana: nelle scorse ore è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo all'interno della sua abitazione. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Favria, dramma in casa: 58enne trovato morto dopo un malore improvviso; L’AQUILA: 83ENNE TROVATO MORTO IN CASA, FORSE MALORE; Canavese, trovato senza vita in casa: l’allarme lanciato da un amico preoccupato; È morto Vivaldi. Andrea Pardini aveva accusato un malore in casa. FAVRIA - Stroncato da un malore a 58 anni: il corpo ritrovato in casa dai vigili del fuocoQuando i vigili del fuoco di Rivarolo sono riusciti ad entrare nell'alloggio hanno trovato il cadavere del 58enne. Vivendo da solo l'uomo non ha fatto in tempo a chiedere aiuto a nessuno ... quotidianocanavese.it TRAGEDIA IN VALSUSA: PERSONA TROVATA MORTA IN CASARUBIANA - Tragedia a Rubiana: trovato senza vita in casa, inutile l’intervento dei soccorsi. Un drammatico episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 27 aprile 2026, a Rubiana, in b ... valsusaoggi.it Quando è stata colta da un malore fatale indossava l’abito tradizionale; da sempre lo faceva non per tradizione ma per devozione. Annullati i festeggiamenti civili in paese - facebook.com facebook Dramma prima della festa di Sant’Efisio: donna stroncata da un malore fatale x.com