Uno scuolabus e un treno si sono scontrati a un passaggio a livello nelle Fiandre occidentali. A bordo dello scuolabus c’erano otto persone, tra cui sette bambini e un accompagnatore, mentre il convoglio ferroviario trasportava passeggeri non specificati. L’incidente ha causato diverse vittime, ma non sono stati forniti dettagli sul numero esatto di feriti o deceduti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi.

Uno scuolabus è stato investito da un treno a un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali, in Belgio. Il ministro dell'Interno Bernard Quintin ha segnalato diverse "vittime", l'emittente Vrt parla di diversi morti. "È con profonda tristezza che ho appreso del tragico incidente a Buggenhout. I miei pensieri sono con le vittime e i loro cari. Auguro molto coraggio ai feriti" ha scritto il ministro su X. Secondo Vrt, oltre all'autista, lo scuolabus trasportava sette bambini e un accompagnatore. "La collisione è avvenuta alle 8:08 del mattino. Le immagini mostrano che le barriere erano abbassate e il semaforo era rosso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scontro tra scuolabus e un treno: "Diverse vittime"

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