Un incidente si è verificato nelle Fiandre occidentali, dove uno scuolabus e un treno sono entrati in collisione a un passaggio a livello. Nell’incidente sono morte quattro persone, tra cui l’autista e tre studenti. Lo scuolabus trasportava sette studenti e un accompagnatore. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma quattro persone sono decedute. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Uno scuolabus è stato investito da un treno a un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali, in Belgio. Il ministro dell'Interno Bernard Quintin ha segnalato diverse "vittime", l'emittente Vrt parla di diversi morti. Il bilancio è di almeno quattro morti, tra cui due adolescenti, secondo quanto riferito dal ministro dei Trasporti Jean-Luc Crucke all'emittente Rtl. Tra le vittime ci sono anche l'autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti, ha precisato il ministro, aggiungendo che altre due persone sono rimaste gravemente ferite. La collisione è avvenuta intorno alle 8:15. Le circostanze sono oggetto di indagine, ma le immagini delle telecamere di sorveglianza - scrive ancora Belga News Agency - mostrano che l'attraversamento pedonale era chiuso al momento dell'incidente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scontro tra scuolabus e un treno: quattro morti

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