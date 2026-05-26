L’incidente è avvenuto questa mattina a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali. Uno scuolabus si trovava in corrispondenza di un passaggio a livello quando è stato investito da un treno passeggeri. Sul posto sono intervenute le ambulanze e le forze dell’ordine. Il bilancio preliminare parla di diverse vittime, ma il numero esatto non è ancora stato confermato. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi.

La mattinata di lunedì è stata segnata da un grave incidente ferroviario a Buggenhout, comune delle Fiandre Orientali, in Belgio, dove uno scuolabus è stato colpito da un treno passeggeri mentre si trovava in corrispondenza di un passaggio a livello. L’allarme è scattato poco dopo l’impatto, avvenuto in una fascia oraria in cui molti studenti si stavano dirigendo verso scuola e il traffico locale era già in movimento. Secondo le prime ricostruzioni, lo schianto si è verificato intorno alle 8.15 del 26 maggio, nei pressi del passaggio a livello situato tra Stationsstraat e via Vierhuizen. La zona è stata immediatamente raggiunta dai servizi di emergenza, intervenuti dopo la segnalazione della presenza di feriti a bordo del mezzo scolastico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Diversi morti”. Schianto devastante tra uno scuolabus e un treno: è tragedia

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