Scontro frontale tra scuolabus e auto | soccorsi 10 bambini grave un ragazzo

Oggi nel Pavese si è verificato un incidente stradale tra uno scuolabus e un'auto, con il coinvolgimento di circa dieci bambini tra i sei e gli undici anni a bordo dello scuolabus. Nel sinistro un ragazzo è rimasto ferito in modo grave e sono intervenuti i soccorsi. Le forze dell'ordine stanno ancora accertando le cause dell'incidente.

L'automobilista è rimasto intrappolato tra le lamiere della sua utilitaria e per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco Paura oggi, 30 marzo, nel Pavese per un incidente stradale tra uno scuolabus e un'auto. A bordo del van c'erano una decina di bambini tra i sei e gli undici anni. Per loro molta paura, ma nessuna grave conseguenza. L'uomo che era alla guida dell'auto è invece in condizioni più serie. L'incidente è avvenuto nel Comune di Trivolzio, a 15 minuti da Pavia, sulla strada provinciale 22. Lo scuolabus si è scontrato frontalmente, per ragioni da chiarire, con una Dacia. A bordo, oltre al conducente e agli accompagnatori adulti, c'erano circa 10 bambini tra i 6 e gli 11 anni. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Scontro frontale tra scuolabus e auto: soccorsi 10 bambini, grave un ragazzo Articoli correlati Incidente tra scuolabus e auto: soccorsi 10 bambini, grave un ragazzo di 20 anniLo schianto frontale lungo la provinciale 22: soccorsi in azione per dieci bambini diretti a scuola. Incidente scuolabus Pavia: scontro frontale con un’auto, feriti dieci bambini delle scuole elementari e grave un ventenneScontro frontale tra scuolabus e auto nel Pavese: dieci bambini lievemente feriti, grave il ventenne alla guida della vettura L'articolo . Contenuti utili per approfondire Scontro frontale Incidente scuolabus Pavia: scontro frontale con un’auto, feriti dieci bambini delle scuole elementari e grave un ventenneScontro frontale tra scuolabus e auto nel Pavese: dieci bambini lievemente feriti, grave il ventenne alla guida della vettura ... orizzontescuola.it Frontale tra uno scuolabus e una Dacia, feriti anche dei bambiniTROVOLZIO. Paura questa mattina, lunedì 30 marzo, a Trivolzio, dove si è verificato uno scontro frontale tra uno scuolabus e una Dacia. Secondo le prime informazioni, sul pullmino viaggiavano alcuni b ... laprovinciapavese.gelocal.it