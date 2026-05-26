Scontro tra ex legali di Stasi e Sempio Massimo Lovati verso il processo | chiesti 116mila euro di risarcimento

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 14 settembre si apre il processo contro l'ex legale di Andrea Sempio, accusato di aver diffamato gravemente uno studio legale. La richiesta di risarcimento è di 116 mila euro. La causa riguarda dichiarazioni ritenute diffamatorie, avanzate dall’ex avvocato. La vicenda coinvolge anche ex legali di un ex politico, con tensioni tra le parti portate in tribunale. La procedura giudiziaria si concentrerà sulla verifica delle affermazioni fatte e sulla responsabilità dell’imputato.

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Per l'ex legale di Andrea Sempio il prossimo 14 settembre inizierà il processo per "dichiarazioni gravemente diffamatorie" nei confronti "dello studio Giarda". Al centro ci sono le parole di Massimo Lovati pronunciate durante una conferenza stampa il 13 marzo del 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Delitto di Garlasco, è scontro tra avvocati sulla revisione del processo

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