Delitto di Garlasco l' avvocato Massimo Lovati | Andrea Sempio è estraneo alla vicenda Omicidio non più in concorso? Apre la strada alla revisione del processo di Alberto Stasi

Un avvocato che aveva rappresentato un uomo accusato di omicidio a Garlasco ha dichiarato che il suo assistito è estraneo alla vicenda. Secondo quanto affermato, l’omicidio non sarebbe più in concorso nel procedimento attuale, aprendo così la possibilità di una revisione del processo per un altro imputato. L’avvocato ha commentato la posizione del suo ex cliente e le implicazioni legali legate alla vicenda.

Avvocato, cosa pensa delle ultime notizie in merito alla vicenda di Garlasco? «Nonostante non lavori più su questo caso, ci sono stato dentro per tantissimo tempo e quindi credo sia naturale che continui a seguirlo con interesse. Penso che le nuove indagini che vedono ora il mio ex-assistito accusato di aver ucciso Chiara Poggi abbiano come obiettivo principale quello di permettere alla difesa di Alberto Stasi di chiedere la revisione del processo che lo ha portato alla condanna per omicidio». Cosa glielo fa supporre? «Principalmente, il fatto che si accusi Andrea Sempio di aver ucciso da solo Chiara. Decadendo il “concorso”, si dà la possibilità a chi è stato condannato di poter provare a dimostrare la propria innocenza.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Delitto di Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati: «Andrea Sempio è estraneo alla vicenda. Omicidio non più in concorso? Apre la strada alla revisione del processo di Alberto Stasi» Garlasco, Andrea Sempio rischia il processo. La mossa dei pm: «Ora la revisione per Stasi» Notizie correlate Garlasco, la procura di Pavia pronta a chiedere una revisione del processo per Alberto Stasi. A breve chiusura delle indagini su Andrea SempioLa procura di Pavia sta per chiedere una revisione del processo su Alberto Stasi. Garlasco, Massimo Lovati a processo: l’ex avvocato di Sempio accusato di diffamazione verso i legali di StasiL’ex legale di Andrea Sempio, indagato nel delitto di Garlasco, andrà a processo per diffamazione nei confronti dei colleghi Enrico e Fabio Giarda,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sempio ha ucciso da solo, la nuova accusa sul caso Garlasco: cosa cambia per Stasi; Ore 14 2025/26 - Delitto di Garlasco, conto alla rovescia per la chiusura delle indagini - 27/04/2026 - Video; Delitto Garlasco, Procura Pavia pronta a chiedere revisione processo Stasi; Garlasco: l'impronta 33 torna in discussione dopo essere stata scartata dal RIS. Delitto di Garlasco, l’ex avvocato di Sempio: Lui e Stasi innocenti, alla fine sarà fatta giustizia per i viviQuesta indagine su Andrea Sempio nasce solo per arrivare alla revisione di Alberto Stasi: le parole di Massimo Lovati La nuova indagine sul delitto di Garlasco si concluderà con la revisione del pro ... tpi.it Delitto di Garlasco, la svolta della procura: Ecco perché Andrea Sempio ha ucciso Chiara PoggiLe nuove consulenze della procura riscrivono la dinamica dell'orrore a Garlasco: Andrea Sempio accusato di omicidio aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi ... milanotoday.it Delitto di Garlasco, la svolta nell’inchiesta della Procura di Pavia. La vittima in pigiama, il movente, le impronte, le scarpe, gli scritti di Sempio: anatomia di un giallo che continua a sollevare dubbi Leggi l'articolo #DelittoDiGarlasco - facebook.com facebook Delitto di #Garlasco, l’accusa dei pm a #Sempio, convocato in Procura a Pavia il 6 maggio: «Uccise Chiara Poggi dopo il rifiuto a un approccio sessuale» x.com