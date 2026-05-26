Il Milan ha perso contro il Cagliari nell’ultima giornata di campionato. Trevisani ha commentato la partita definendola una “figura barbina”. Poco dopo, Sabatini ha risposto con un messaggio che suggerisce di “espatriare”. La discussione tra i due si concentra sulla prestazione della squadra e sulle reazioni post-partita. La sconfitta del Milan ha generato polemiche e tensioni tra gli esperti del settore.

La sconfitta del Milan contro il Cagliari nell'ultima giornata di campionato ha scatenato diverse polemiche. Il popolo rossonero ha espresso il proprio malcontento per la mancata qualificazione in Champions League, mentre Gerry Cardinale sta preparando una vera e propria rivoluzione, guidata da Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic. Stando a quanto appreso, Massimiliano Allegri, Igli Tare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada dovrebbero essere sollevati dal proprio incarico nei prossimi giorni, se non addirittura nelle prossime ore. Dopo il clamoroso flop del Milan di Massimiliano Allegri, i due opinionisti Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani si sono scontrati duramente sulle responsabilità del disastro rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Scontro totale sul fallimento del Milan, Trevisani: “Figura barbina”, poi la replica di Sabatini: “Espatria”

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