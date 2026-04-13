Durante una puntata di Pressing, si è svolto un confronto tra Fabrizio Biasin e Sandro Sabatini sulla stagione del Napoli. I due hanno discusso delle aspettative e dei risultati ottenuti dalla squadra, concentrandosi in particolare sulla posizione in classifica e sulle possibili interpretazioni di un secondo posto. La discussione è stata caratterizzata da un tono diretto e senza filtri, riflettendo le diverse opinioni sui meriti e le delusioni della squadra.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dibattito acceso negli studi di Pressing, dove Fabrizio Biasin e Sandro Sabatini si sono confrontati in modo diretto sulla stagione del Napoli, tra aspettative e risultati. Il capo dei servizi sportivi di Libero, Fabrizio Biasin, non usa mezzi termini: «Non capisco questa cosa. L’anno scorso si diceva che l’Inter aveva fatto malissimo perché una squadra così forte doveva vincere lo Scudetto. Quest’anno invece va bene se il Napoli, fuori dalla Champions League e dalla Coppa Italia, arriva secondo? Non capisco». Una posizione netta, che mette in discussione la narrazione attorno alla squadra di Conte e al valore del secondo posto.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Biasin vs Sabatini, scontro sul Napoli: “Secondo posto basta o è fallimento?”

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