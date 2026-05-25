Sabatini e Trevisani litigano in diretta per colpa di Allegri | Espatria! Ti devi arrendere

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una trasmissione televisiva, i giornalisti Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani si sono scontrati in modo acceso, discutendo sulla situazione di Allegri e la mancata qualificazione del Milan in Champions League. Sabatini ha esortato Trevisani a espatriare, mentre quest’ultimo ha risposto dicendo che si deve arrendere. L’alterco si è protratto in modo intenso, con confronti diretti tra i due professionisti. La discussione si è svolta in diretta su un canale televisivo.

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Scontro totale in diretta tra i giornalisti Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani. In diretta su Mediaset l'argomento è Allegri e la mancata qualificazione del Milan in Champions: "Espatria!". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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TREVISANI, SABATINI E I RIGORI UNICA DIFFERENZA

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