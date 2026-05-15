Umbria scontro sulle rinnovabili | le ONG criticano la nuova legge

In Umbria, le principali ONG ambientaliste hanno espresso critiche riguardo alla recente legge regionale sulle energie rinnovabili. La normativa, approvata di recente, ha suscitato opposizioni da parte delle associazioni che si occupano di tutela ambientale, che contestano alcuni aspetti legati alle modalità di sviluppo delle installazioni e ai criteri di autorizzazione. La discussione coinvolge anche le possibili conseguenze sui costi energetici delle famiglie umbre, che potrebbero essere influenzati dalle disposizioni approvate.

? Domande chiave Perché le principali ONG ambientaliste contestano la nuova legge regionale?. Come influirà la normativa sui costi energetici delle famiglie umbre?. Quali sono i motivi tecnici che bloccano i nuovi impianti fotovoltaici?. Quanto manca al raggiungimento degli obiettivi energetici fissati per il 2030?.? In Breve L'Umbria ha installato solo il 17,9% degli obiettivi rinnovabili previsti per il 2030.. Solo il 4% del territorio umbro risulta idoneo al fotovoltaico secondo il Decreto 5.0.. Le ONG chiedono fasce di rispetto di 350 metri dalle infrastrutture lineari.. L'assessore De Luca cita il comma 4 dell'articolo 11-bis del Dlgs 1902024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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