Il vicepremier ha dichiarato che le televisioni locali rappresentano la spina dorsale del Paese, criticando chi nel tempo ha tentato di limitarne il ruolo. Gli editori hanno risposto definendo le affermazioni del ministro fuorvianti, sottolineando che le azioni di contenimento dell'informazione locale danneggiano l’intero settore, che impiega circa 5.000 persone.

“Chi ripetutamente negli anni ha provato a silenziare, contingentare, se non ad azzerare l’informazione locale, non fa un danno a questo o quell’editore o a questa o quella redazione – anche se stiamo parlando di 5mila posti di lavori con più di 2.200 giornalisti – ma alla spina dorsale del Paese. Rappresento un movimento che è nato nei borghi, non nelle grandi città, e per me è stato un dovere tutelare quel finanziamento, che sarebbe stato dirottato ad altro”. Cosi il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo in videcollegamento con il convegno “Le voci del territorio: sfide, opportunità e prospettive delle emittenti radiotelevisive locali”, organizzato dal sottosegretario alla Presidenza Alessandro Morelli, in riferimento al dibattito sul finanziamento pubblico nella manovra dello scorso anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Scontro Salvini-Fieg, il vicepremier: “Tv locali spina dorsale Paese”. Gli editori: “Ministro fuorviante”

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