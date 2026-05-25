FIEG | Fuorviante e offensivo per gli stessi lettori il confronto del Ministro Salvini tra giornali e tv locali 

Notizia in breve

Il Ministro e Vicepresidente del Consiglio ha confrontato le copie vendute dei quotidiani con l’audience di radio e televisioni locali, definendo il paragone “fuorviante e offensivo”. La Federazione Italiana degli Editori ha criticato questa affermazione, sottolineando che il confronto tra i due mezzi di informazione non può essere ridotto a numeri di vendite e ascolti. La dichiarazione è stata rilasciata oggi.