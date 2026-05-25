FIEG | Fuorviante e offensivo per gli stessi lettori il confronto del Ministro Salvini tra giornali e tv locali
Il Ministro e Vicepresidente del Consiglio ha confrontato le copie vendute dei quotidiani con l’audience di radio e televisioni locali, definendo il paragone “fuorviante e offensivo”. La Federazione Italiana degli Editori ha criticato questa affermazione, sottolineando che il confronto tra i due mezzi di informazione non può essere ridotto a numeri di vendite e ascolti. La dichiarazione è stata rilasciata oggi.
Roma, 25 maggio 2026 – “Il Ministro e Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini oggi imbastisce un confronto assolutamente fuorviante tra mezzi di informazione diversi, costruito mettendo a paragone le copie vendute dei quotidiani con l’audience di radio e televisioni locali”. Ha così dichiarato il Presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, Andrea Riffeser Monti. “I giornali non si misurano soltanto sulle copie cartacee acquistate nel giorno medio, ma soprattutto sul numero dei lettori raggiunti. I quotidiani italiani continuano ad avere ogni giorno medio circa 10,9 milioni di lettori (dati Audicom – sistema Audipress).... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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