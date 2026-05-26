Scontro auto-scooter due feriti al San Martino in codice giallo e rosso

Da genovatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due persone sono state trasportate in ospedale dopo uno scontro tra un’auto e uno scooter avvenuto martedì sera. Un ferito è stato ricoverato in codice rosso, l’altro in codice giallo. L’incidente si è verificato in una zona della città. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dello scontro.

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Scontro tra un'auto e uno scooter nella serata di martedì 26 maggio, con due feriti portati in ospedale. È successo poco dopo le 19 in via Righetti, nel quartiere genovese di Albaro, dove i due mezzi che procedevano in direzioni opposte, per cause da chiarire, si sono scontrati vicino. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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