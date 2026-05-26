Scontro auto-scooter due feriti al San Martino in codice giallo e rosso

Notizia in breve

Due persone sono state trasportate in ospedale dopo uno scontro tra un’auto e uno scooter avvenuto martedì sera. Un ferito è stato ricoverato in codice rosso, l’altro in codice giallo. L’incidente si è verificato in una zona della città. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dello scontro.