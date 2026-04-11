Marinella scontro tra auto | due feriti in codice giallo al Noa

Nel pomeriggio di sabato 11 aprile, lungo il vialone di Marinella, si è verificato un incidente tra un’auto crossover e un’utilitaria. L’impatto è stato violento e ha causato il ferimento di due persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato le persone coinvolte in codice giallo al vicino nosocomio. La polizia ha avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un violento impatto tra un veicolo di tipo crossover e un’utilitaria ha scosso il pomeriggio di questo sabato 11 aprile nel vialone di Marinella, lasciando due persone ferite. Lo scontro, avvenuto lungo la direttrice che costeggia la zona litoranea, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi per gestire le conseguenze cliniche e la viabilità della località. I due occupanti del crossover, entrambi residenti a Marina di Carrara, sono stati trasportati d’urgenza presso il presidio ospedaliero Noa di Massa in codice giallo. Nello specifico, una donna ha manifestato una sospetta frattura al polso; i testimoni riferiscono che la stessa sia riuscita a lasciare l’abitacolo prima di crollare a terra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marinella, scontro tra auto: due feriti in codice giallo al Noa Leggi anche: Scontro frontale tra due auto sulla provinciale: due feriti in codice giallo Leggi anche: Incidente a Villastellone: scontro tra due auto, un ferito in codice giallo al Cto