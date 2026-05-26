Scontri ultrà nel pre-derby a Torino | come sta il tifoso bianconero e come è nata la questione del dress code

Tensioni prevedibili e previste, sventate nella notte di sabato, sfociati in scontri domenica pomeriggio, a poche ore da un match il cui calcio d'inizio è arrivato con oltre un'ora di ritardo. Prima sospeso, poi solamente slittato e infine, disputato sul campo dello stadio Olimpico Grande Torino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scontri Ultras Torino: Caos Pre Partita allo Stadio Olimpico

Notizie e thread social correlati

Nel derby a rischio scontri anche il dress code è un problema: la questura ferma il Torino che vuole vietare i colori della Juventus allo stadioLa questura ha fermato il Torino che voleva vietare ai tifosi di indossare i colori della Juventus allo stadio.

Derby Torino-Juve a rischio scontri, caccia all'uomo nella notte e granata stoppati per il dress codeNella notte prima del derby, ultras granata e tifosi della Juventus hanno cercato di incontrarsi senza successo, rimanendo separati.

Temi più discussi: Scontri ultrà a Torino, Luciano Spalletti in polemica con il Toro: Comunicati assurdi. Simonelli (Lega Serie A): Fine campionato rovinato, fuori luogo riverenza verso le curve; Lecco, tafferurgli tra ultras nel pre-partita contro il Catania: lo scontro era programmato; Scontri prima di Toro-Juve: tifoso bianconero grave. Gli ultrà chiedono a Locatelli di non giocare; Dal tifoso ferito al fischio d'inizio alle 21:51. Cosa è successo prima di Toro-Juve.

Scontri pre-derby della Mole: otto ultrà arrestati, resta grave il tifoso juventino ferito x.com

Aggiornamento su Marco Leonardo Basoccu, il tifoso ferito nel violento scontro pre partita di ieri tra Ultras reddit

Gli scontri al derby di Torino, otto ultras della Juve arrestati. Stabile il tifoso feritoMentre Marco Basoccu, il tifoso della Juventus, resta in prognosi riservata, otto ultras bianconeri sono stati arrestati dalla polizia per i disordini scoppiati prima del derby della Mole. ansa.it

Tifoso ferito negli scontri fra ultras. Operato alla testa: è grave. Torino-Juve iniziata con oltre un’ora di ritardo. I supporter bianconeri lasciano lo stadioUn tifoso juventino di 45 anni è stato ricoverato con un trauma cranico prima dell’inizio del derby col Torino. Le altre partite della serata, che si dovevano giocare in contemporanea, sono iniziate c ... quotidiano.net