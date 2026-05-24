Derby Torino-Juve a rischio scontri caccia all' uomo nella notte e granata stoppati per il dress code

Nella notte prima del derby, ultras granata e tifosi della Juventus hanno cercato di incontrarsi senza successo, rimanendo separati. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, con alcune persone identificate e fermate. I tifosi granata sono stati fermati per il rispetto del dress code, impedendo loro di entrare allo stadio. La partita si svolgerà senza incidenti registrati, ma si temono tensioni tra le due tifoserie.

Si sono cercati in piena notte, senza mai incontrarsi. Così, a Torino, gli ultras granata e i tifosi della Juventus hanno vissuto la notte prima del derby in programma questa sera, 24 maggio, allo stadio Grande Torino, in occasione dell’ultima giornata del campionato di Serie A. Sale così la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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