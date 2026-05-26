Scontri Torino questore | Dispiaciuto per ragazzo ferito

Il questore ha dichiarato di non avere elementi sugli scontri a Torino, lasciando che siano l’autorità giudiziaria e la squadra mobile a procedere. Ha espresso dispiacere per il ferimento di un giovane coinvolto negli incidenti.

“Io non ho elementi, ce li ha l’autorità giudiziaria assieme alla squadra mobile. Mi dispiace, ovviamente, per quello che è accaduto nei confronti di questo giovane. Aspettiamo quelli che saranno gli esiti dell’attività di indagine”. Così il questore di Torino, Massimo Gambino, in merito alla dinamica sul ferimento del tifoso juventino Marco Basoccu durante gli scontri scoppiati prima del derby della Mole, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della conferenza stampa relativa al Protocollo d’Intesa sulla Sicurezza Cibernetica tra Piemonte, Valle d’Aosta e Università di Torino. Questo articolo Scontri Torino, questore: "Dispiaciuto... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Scontri a Torino durante il corteo per Askatasuna

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