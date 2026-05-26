"Trovo francamente ridicola la versione della bottiglia di vetro, che non crea un danno di questo tipo. Lui ha la calotta cranica frantumata in più pezzi, quindi l'impatto è stato devastante". Lo dice in una intervista a Repubblica Pierluigi Basoccu, padre di Marco Basoccu, il tifoso juventino ferito durante gli scontri che si sono registrati prima del derby Torino-Juve. "Non voglio fare polemiche perché ora conta la salute di Marco, ma non accetto che si minimizzi quello che è successo - afferma - Credo che l'abbiano capito tutti, anche il magistrato e i poliziotti: l'altra notte ci sono stati talmente vicini da farmi pensare a una coda di paglia". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scontri Torino-Juventus, il padre del tifoso bianconero ferito: "Ridicola la versione della bottiglia di vetro"

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Scontri a Torino prima del derby. Grave il tifoso juventino.

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