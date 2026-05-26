Scontri prima di Torino-Juventus l' ultras Marco Basoccu in condizioni stabili il padre | Colpito da un lacrimogeno

Notizia in breve

Un uomo di 36 anni è stato colpito da un corpo contundente durante gli scontri prima della partita tra Torino e Juventus. È stato trasportato in ospedale in condizioni stabili e ha riportato un grave trauma cranico. Il padre ha riferito che il figlio è stato colpito anche da un lacrimogeno. L’uomo, originario del Piemonte e residente a Milano, lavora come commercialista.