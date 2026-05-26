Scontri prima di Torino-Juventus l' ultras Marco Basoccu in condizioni stabili il padre | Colpito da un lacrimogeno
Un uomo di 36 anni è stato colpito da un corpo contundente durante gli scontri prima della partita tra Torino e Juventus. È stato trasportato in ospedale in condizioni stabili e ha riportato un grave trauma cranico. Il padre ha riferito che il figlio è stato colpito anche da un lacrimogeno. L’uomo, originario del Piemonte e residente a Milano, lavora come commercialista.
Il 36enne, piemontese di origine e commercialista a Milano, ha riportato un grave trauma cranico provocato da un corpo contundente durante gli scontri che hanno preceduto la partita. È stato sottoposto subito a un intervento neurochirurgico e da allora si trova in terapia intensiva Le condizi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Scontri prima del derby a Torino, tifoso bianconero ferito e gara iniziata un'ora dopo
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Scontri prima di Torino-Juventus, tifoso Marco Basoccu ferito da "bottiglia di vetro o lacrimogeno", è in coma - VIDEOPrima del derby di Torino tra granata e Juventus, si sono verificati scontri tra tifosi.
Temi più discussi: Scontri a Torino prima del derby, grave tifoso della Juve; Scontri prima del derby di Torino: ultrà Juve ricoverato in codice rosso; Scontri tra tifosi prima del derby Torino-Juventus: 8 ultras arrestati e 11 Daspo; Scontri e caos al derby di Torino, un tifoso grave in ospedale. Gli ultrà ricattano la partita.
@MCriscitiello si esprime sul caso del tifoso rimasto ferito negli scontri avvenuti prima del derby di Torino sottolineando come la gestione dell’ordine pubblico per #TorinoJuventus sia stata clamorosamente sottovalutata? #Sportitalia x.com
I violenti scontri tra ultras si sono verificati all'esterno dello stadio prima del derby di ieri sera tra Juventus e Torino facebook
Dopo gli scontri prima della partita Torino-Juventus, un tifoso della Juventus è in condizioni critiche in ospedale. I tifosi stanno cercando di far annullare la partita, i giocatori sono ancora negli spogliatoi. Se la Juve non gioca, nessun'altra squadra può giocare. reddit
Gli scontri al derby di Torino, otto ultras della Juve arrestati. Stabile il tifoso feritoMentre Marco Basoccu, il tifoso della Juventus, resta in prognosi riservata, otto ultras bianconeri sono stati arrestati dalla polizia per i disordini scoppiati prima del derby della Mole. ansa.it
Scontri prima di Torino-Juve, il tifoso bianconero ferito resta ricoverato in terapia intensivaRestano critiche le condizioni di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni rimasto gravemente ferito durante gli scontri che hanno preceduto il derby della Mole. tuttomercatoweb.com