Marco Basoccu colpito da un altro juventino? No da un razzo lacrimogeno Parla il padre del tifoso | l’ipotesi dai video degli scontri al derby di Torino

Le immagini delle telecamere di sorveglianza vicino allo stadio Grande Torino mostrano che il tifoso juventino di 36 anni è stato colpito alla testa da un razzo lacrimogeno durante gli scontri prima del derby di Torino. La versione del padre dell’uomo esclude che sia stato colpito da un altro tifoso, confermando che l’oggetto proviene dai lanciarazzi usati durante la rissa. Non ci sono altri dettagli sulle circostanze dell’incidente.

Le telecamere di videosorveglianza della zona attorno allo stadio Grande Torino avrebbero catturato l’istante in cui Marco Leonardo Basoccu, tifoso juventino di 36 anni, viene colpito alla testa durante i tafferugli che hanno preceduto il derby della Mole. Nei filmati, resi poco leggibili dal fumo dei lacrimogeni, si vedrebbe il 36enne mentre cerca di accedere al settore Distinti dell’impianto, per poi accasciarsi al suolo subito dopo essere stato colpito e venire trascinato via dagli altri sostenitori bianconeri. Le immagini sono finite agli atti dell’inchiesta per lesioni gravi affidata alla squadra Mobile della questura, coordinata dal pm Paolo Scafi. 🔗 Leggi su Open.online

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