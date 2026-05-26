Durante il derby di Torino, alcuni scontri hanno coinvolto i tifosi e si sono verificati incidenti. L’ultrà dei Viking Juventus, colpito durante gli scontri, è stato ricoverato domenica sera all’ospedale Molinette. La sua condizione è stabile e non si conosce ancora quale oggetto lo abbia colpito. La polizia ha avviato indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

La situazione clinica dell'ultrà bianconero dei Viking Juventus ricoverato all'ospedale Molinette di Torino dalla sera del derby, domenica, rimane stabile. Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, originario del Piemonte e che lavora a Milano come commercialista, ha riportato un severo trauma cranico da corpo contundente durante gli scontri precedenti la partita, poi iniziata in ritardo, ed è stato sottoposto nell'immediato a un intervento neurochirurgico. Da allora è in osservazione in terapia intensiva, in prognosi riservata. I messaggi degli ultrà. Intanto si moltiplicano i messaggi di solidarietà del mondo ultras. Nella notte in diverse città sono comparsi striscioni dedicati al giovane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scontri al derby di Torino, stabili le condizioni di Marco Basoccu. La polizia: “Non sappiamo quale oggetto lo abbia colpito”

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Scontri Torino - Juve: Stabili le condizioni del tifoso

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