scontri al derby di torino otto ultras scarcerati con obbligo di presentazione

Otto ultras arrestati durante gli scontri al derby di Torino sono stati scarcerati. La decisione è stata presa con l’obbligo di presentarsi periodicamente alla polizia giudiziaria. Gli arresti erano scattati a seguito delle violenze avvenute durante l’incontro tra Torino e Juventus. La scarcerazione è stata confermata dopo il provvedimento giudiziario, che ha stabilito il rilascio con la condizione di presentazione regolare alle forze dell’ordine.

Sono stati scarcerati, con l’obbligo di presentazione periodico alla polizia giudiziaria, gli otto ultrà che erano stati arrestati a Torino durante gli scontri avvenuti in occasione del derby della Mole tra Torino e Juventus. La decisione è stata presa oggi dal gip del tribunale al termine dell’udienza di convalida. Il procedimento è aperto per resistenza a pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa. Secondo quanto si è appreso, la procura avrebbe aperto un autonomo fascicolo di indagine sul caso di Marco Leonardo Basoccu, il 36enne ultrà bianconero dei Viking rimasto gravemente ferito al volto. Per ora si procede a carico di ignoti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Scontri di Torino: il giorno dopo

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