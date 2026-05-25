Derby di Torino otto ultras juventini arrestati dopo gli scontri
Otto ultras juventini sono stati arrestati dopo gli scontri avvenuti durante il derby di Torino. A carico dei fermati sono stati contestati vari reati, mentre durante gli incidenti sei agenti sono rimasti coinvolti nei tafferugli. La polizia ha effettuato i provvedimenti in seguito alle violenze avvenute nel corso dell'evento sportivo. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire le responsabilità e le dinamiche degli scontri.
Otto tifosi juventini sono stati arrestati dalla polizia a seguito dei disordini scoppiati in occasione del derby della Mole a Torino. Tre soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato mentre altri cinque sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifizi pirotecnici durante manifestazioni sportive. Il questore del capoluogo piemontese ha, inoltre, emesso undici Daspo. Sei agenti sono rimasti contusi negli scontri., . 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Derby Torino-Juve, violenti scontri: tifoso in codice rosso
Notizie e thread social correlati
Torino-Juventus sospesa per motivi di sicurezza: derby fermato dopo gli scontri tra ultrasIl derby tra Torino e Juventus, programmato alle 20:45 allo stadio Grande Torino, è stato sospeso prima dell'inizio a causa di tensioni tra le...
Derby di Torino, grave un tifoso della Juventus dopo gli scontri: ultras chiedono di non giocareDurante il Derby della Mole, molti ultras della Juventus hanno lasciato lo stadio poco prima dell'inizio, chiedendo di non disputare la partita.
Temi più discussi: Scontri prima del derby di Torino: ultrà Juve ricoverato in codice rosso; Derby di Torino, grave un tifoso della Juventus dopo gli scontri: ultras chiedono di non giocare; Scontri e caos al derby di Torino, un tifoso grave in ospedale. Gli ultrà ricattano la partita; Serie A: cominciate in ritardo le partite delle 20,45, non il derby di Torino.
Scontri a Torino prima del derby. Resta ferito gravemente un tifoso. La curva bianconera starebbe chiedendo ai bianconeri di non scendere in campo per giocare il match. Locatelli è andato sotto la curva della Juve. [fonte Giovanni Guardalà, SkySport] #Torino x.com
Radio Alba. . Un derby che nessuno ha mai dimenticato. Il 14 ottobre 2001 Juventus-Torino finiva 3-3 entrando nella storia del calcio italiano. Il nostro Marcello Pasquero era lì. Oggi, a quasi 25 anni di distanza e in occasione del derby di domenica, riviviamo i facebook
Il Torino fa ritorno nel Derby della Mole per ottenere un pareggio. Torino 2:2 Juve. Europa League per la Juventus la prossima stagione. reddit
Gli scontri, il tifoso ferito, la protesta ultrà: cosa è successo prima del derby di TorinoNell'ultima di campionato disordini fuori dallo stadio tra sostenitori bianconeri e granata, con 8 persone fermate dopo lanci di pietre e bottiglie. Il giovane resta ricoverato in terapia intensiva. I ... avvenire.it
Chi è e come sta il tifoso della Juve ferito alla testa prima del derby con ToroPaura prima del derby Torino-Juventus: tifoso bianconero grave alle Molinette dopo gli scontri tra ultrà e le polemiche. quotidianopiemontese.it