derby di torino otto ultras juventini arrestati dopo gli scontri

Otto ultras juventini sono stati arrestati dopo gli scontri avvenuti durante il derby di Torino. A carico dei fermati sono stati contestati vari reati, mentre durante gli incidenti sei agenti sono rimasti coinvolti nei tafferugli. La polizia ha effettuato i provvedimenti in seguito alle violenze avvenute nel corso dell'evento sportivo. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire le responsabilità e le dinamiche degli scontri.

Otto tifosi juventini sono stati arrestati dalla polizia a seguito dei disordini scoppiati in occasione del derby della Mole a Torino. Tre soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato mentre altri cinque sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifizi pirotecnici durante manifestazioni sportive. Il questore del capoluogo piemontese ha, inoltre, emesso undici Daspo. Sei agenti sono rimasti contusi negli scontri., . 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Derby Torino-Juve, violenti scontri: tifoso in codice rosso

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