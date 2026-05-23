Uomo di mezza età si allontana da casa e scompare | la Prefettura attiva il piano di ricerca

La Prefettura di Ferrara ha avviato il piano di ricerca per una persona scomparsa, un uomo di 56 anni residente in città. Dopo aver lasciato la propria abitazione, l’uomo non è più stato rintracciato. Le autorità stanno coordinando le operazioni per ritrovarlo.

La Prefettura di Ferrara ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse dopo l’allontanamento di Fabrizio Carlini, 56 anni, residente a Ferrara.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayDell’uomo, nato il 18 aprile 1970 a Ferrara, non si hanno più notizie dalla giornata. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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CEO think wife kill his sister, torture her daily. Until find her innocent, he regret late!

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