Orrore nei boschi di Trivigno Donna ritrovata senza vita Sul corpo ha infierito un animale

Una donna è stata trovata senza vita nei boschi di Trivigno, una località montana accessibile da Tirano e Aprica. Sul suo corpo sono state riscontrate gravi ferite da morsi di animali, distribuite in tutto il corpo. Il ritrovamento è avvenuto ieri, in un'area immersa nel verde, dove sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi. La vittima non aveva segni di altri traumi evidenti.

TIRANO Dilaniata. Gravissime lesioni da morsi di animali in tutto il corpo. Orrore ieri a Trivigno, splendida località montana raggiungibile in un pugno di chilometri sia da Tirano che da Aprica. Qui, in una zona tra l’altro particolarmente impervia, ieri pomeriggio è stato trovato il corpo senza vita di Lucia Tognela. Classe 1966, nativa di Villa di Tirano, moglie e madre di due figli, era residente a Bianzone ma possedeva, come del resto molti in zona, una seconda casa a Trivigno, situata nella parte bassa. Il suo corpo era, invece, a Banchelle, un po’ più su, verso la chiesetta, lungo una passeggiata assai conosciuta. Lucia amava...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Orrore nei boschi di Trivigno. Donna ritrovata senza vita. Sul corpo ha infierito un animale Notizie correlate Donna morta nei boschi di Trivigno: si indaga sui cani della zonaInizia a delinearsi quanto accaduto nel pomeriggio di giovedì in alta quota sopra Tirano, dove, diversamente da quanto inizialmente riportato –... 78enne scompare nei boschi di Vazia-Lisciano vicino Rieti, paura per i famigliari: la donna è stata ritrovataUna donna di 78 anni scomparsa nei boschi di Vazia-Lisciano, nel comune di Rieti, è stata tratta in salvo dopo una notte di ricerche condotte dal... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Orrore nei boschi di Trivigno. Donna ritrovata senza vita. Sul corpo ha infierito un animale; Orrore nel Parco: altri tre lupi trovati avvelenati tra Alfedena e Pescasseroli; The Blair Witch Project Collection: una Gold Edition per raccontare come l'horror cambiò per sempre; Madame, disincantante. Orrore nei boschi di Trivigno. Donna ritrovata senza vita. Sul corpo ha infierito un animaleLa vittima è una cinquantanovenne originaria di Bianzone, Lucia Tognela, madre di due figli . L’allarme è scattato nel pomeriggio in una zona impervia e isolata. Le risposte solo dall’autopsia. ilgiorno.it Orrore nel Parco: altri tre lupi trovati avvelenati tra Alfedena e PescasseroliIl conto dell’orrore continua a salire nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Altre tre carcasse di lupi sono state rinvenute tra Alfedena ... mondoraro.org Orrore puro - facebook.com facebook C’è ancora tanta bellezza in mezzo all’orrore x.com