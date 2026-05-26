Sciopero generale venerdì 29 maggio coinvolta anche la scuola

Venerdì 29 maggio si svolgerà uno sciopero generale che interesserà tutte le categorie pubbliche e private, compreso il settore scuola, inclusi il Comparto e l’Area Istruzione e Ricerca. La protesta durerà l’intera giornata e coinvolgerà vari settori lavorativi. La mobilitazione è indetta senza indicare eventuali motivazioni specifiche. Non sono stati annunciati dettagli su eventuali disagi o modalità di adesione.

La mobilitazione riguarda l’intera giornata e interessa tutte le categorie pubbliche e private, compreso il Comparto e l’Area Istruzione e Ricerca – settore scuola. Si avvicina lo sciopero generale di venerdì 29 maggio, che coinvolgerà anche il mondo della scuola. La mobilitazione, prevista per l’intera giornata, riguarda tutte le categorie pubbliche e private e interessa anche il Comparto e l’Area Istruzione e Ricerca – settore scuola. Lo sciopero è stato proclamato da CUB, ADL Varese, SGB, SI Cobas, USI CIT, con adesione di USI 1912, SBN, CUB PI e FI-SI. Le scuole, come di consueto, informeranno quindi le famiglie sull’eventuale possibilità di modifiche al regolare svolgimento delle attività didattiche e dei servizi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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