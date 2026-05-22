Sciopero generale il 29 maggio avviso MIM | coinvolta anche la scuola

Il 29 maggio 2026 è stato annunciato uno sciopero generale che coinvolge anche il settore scuola, secondo un avviso diffuso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’adesione riguarda il comparto e l’area dedicata all’istruzione e alla ricerca. La comunicazione specifica che l’agitazione riguarda diverse categorie all’interno del sistema educativo. Nessuna indicazione è stata fornita sulle motivazioni o sulle modalità di adesione, ma l’evento è stato ufficialmente comunicato alle istituzioni scolastiche.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso l’avviso relativo allo sciopero generale del 29 maggio 2026, che interessa anche il Comparto e l’Area Istruzione e Ricerca – settore scuola. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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