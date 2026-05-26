Sciopero generale | treni bus sanità e scuola Orari info fasce di garanzia

Venerdì 29 maggio è previsto uno sciopero generale che coinvolgerà treni, bus, sanità e scuola. L’agitazione interesserà diverse fasce orarie e potrebbe causare disagi nelle attività quotidiane di numerosi cittadini. Sono state comunicate le fasce di garanzia per alcuni servizi essenziali, ma le modalità di intervento variano a seconda del settore. Le informazioni aggiornate sugli orari e le eventuali variazioni sono disponibili presso le fonti ufficiali.

Venerdì 29 maggio si annuncia come una giornata ad alta tensione per tutto il Paese, con uno sciopero generale destinato a incidere in modo significativo sulla vita quotidiana di milioni di cittadini. A pochi giorni di distanza dalla precedente mobilitazione, una nuova protesta di 24 ore riporta al centro dell’attenzione il tema del lavoro e dei servizi pubblici, con ripercussioni diffuse su trasporti, sanità e istruzione. L’agitazione non si limiterà alla sola giornata di venerdì, ma prenderà il via già dalle 21 di giovedì sera, proseguendo fino alla stessa ora del giorno successivo. Un arco temporale ampio che rischia di amplificare i disagi, soprattutto per chi si sposta tra regioni o ha impegni programmati nei settori coinvolti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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