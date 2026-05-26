Sciopero generale arriva un nuovo venerdì nero | a rischio trasporti scuola e sanità tutti gli orari

Venerdì 29 maggio si svolgerà uno sciopero generale di 24 ore coinvolgendo settore pubblico e privato. Le sigle sindacali di base, tra cui Cub, Sgb, Si Cobas, Adl Varese e Usi-Cit, hanno proclamato la protesta. Le organizzazioni prevedono disservizi nei trasporti, nella scuola e nella sanità, con possibili variazioni negli orari e nelle attività. La mobilitazione interessa diverse regioni e settori, con impatti attesi sui servizi pubblici e privati.

È in arrivo un nuovo venerdì nero che colpirà sia il settore pubblico sia quello privato. Le principali sigle sindacali di base, tra cui Cub, Sgb, Si Cobas, Adl Varese e Usi-Cit, hanno proclamato uno sciopero generale di 24 ore per la giornata di venerdì 29 maggio, per protestare contro le. 🔗 Leggi su Today.it

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SCIOPERO GENERALE DEL 27 MARZO: LE SCUOLE RESTERANNO DI NUOVO CHIUSE ECCO COSA CÈ DA SAPERE!

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