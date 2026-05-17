Sciopero generale domani 18 maggio 2026 | trasporti scuola e sanità a rischio disagi
Domani, 18 maggio 2026, si terrà uno sciopero generale di 24 ore indetto dall’Unione Sindacale di Base. La protesta coinvolgerà diversi settori tra cui trasporti, scuola e sanità, provocando possibili disagi e sospensioni di servizi pubblici. La mobilitazione interessa tutto il territorio nazionale e rappresenta un momento di protesta per i lavoratori di vari comparti. La giornata potrebbe vedere restrizioni e riduzioni delle attività nelle diverse strutture pubbliche e private coinvolte.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Domani, lunedì 18 maggio è previsto uno sciopero generale nazionale di 24 ore promosso dall’Unione Sindacale di Base (Usb). La mobilitazione interesserà diversi comparti pubblici e privati, con possibili ripercussioni soprattutto su trasporti, sanità, scuola e uffici pubblici. Tra i principali disagi attesi ci sono cancellazioni e ritardi per treni, autobus, tram e metropolitane, oltre a possibili rallentamenti nei servizi sanitari e amministrativi. Le motivazioni della protesta. Alla base dello sciopero ci sono le richieste avanzate dall’Usb riguardo a temi economici e sociali. Il sindacato chiede più investimenti in salari, pensioni, welfare, sicurezza sul lavoro e diritto all’abitazione, oltre allo stop delle attività industriali collegate al riarmo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
C'È UN NUOVO SCIOPERO GENERALE DI DUE GIORNI A GENNAIO (LE SCUOLE POTREBBERO CHIUDERE): ECCO QUANDO!
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Treni fermi e uffici pubblici a rischio dalla scuola alla sanità: previsti disagi lunedì 18 maggio a Torino per lo sciopero generale
Leggi anche: Sciopero generale lunedì 18 maggio: a rischio sanità a trasporti anche a Novara
SCIOPERO GENERALE domani 18 maggio 2026, si fermano treni e mezzi pubblici - Facebook facebook
Sciopero generale di domani, stop a treni, bus, tram e metro: orari e fasce garantite x.com
Sciopero generale 18 maggio, dai treni alla scuola: chi si ferma e perchéSciopero generale nazionale domani, lunedì 18 maggio. Dalla sanità ai trasporti passando per la scuola, disagi in vista - a causa della mobilitazione proclamata da Usb con l'adesione di Fi-si - per ch ... adnkronos.com
Sciopero generale 18 maggio, dai trasporti a scuola e sanità: i settori a rischio stopLeggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale 18 maggio, dai trasporti a scuola e sanità: i settori a rischio stop ... tg24.sky.it
Un altro sciopero dei treni in Italia il 18 maggio? Consigli urgenti necessari per i viaggi internazionali reddit