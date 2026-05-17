Sciopero generale domani 18 maggio 2026 | trasporti scuola e sanità a rischio disagi

Domani, 18 maggio 2026, si terrà uno sciopero generale di 24 ore indetto dall’Unione Sindacale di Base. La protesta coinvolgerà diversi settori tra cui trasporti, scuola e sanità, provocando possibili disagi e sospensioni di servizi pubblici. La mobilitazione interessa tutto il territorio nazionale e rappresenta un momento di protesta per i lavoratori di vari comparti. La giornata potrebbe vedere restrizioni e riduzioni delle attività nelle diverse strutture pubbliche e private coinvolte.

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