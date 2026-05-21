Sciopero generale il 29 maggio | trasporti scuola e uffici pubblici a rischio

Venerdì 29 maggio 2026, in Italia si svolgerà uno sciopero generale che coinvolgerà diversi settori. Trasporti, scuola e uffici pubblici sono tra le aree più a rischio di interruzioni e disagi. La giornata si presenta come un momento di mobilitazione per lavoratori e studenti, con manifestazioni e possibili blocchi nelle principali città del paese. La decisione di scioperare è stata comunicata dai sindacati e riguarda diverse categorie professionali.

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