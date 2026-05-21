Sciopero generale il 29 maggio | trasporti scuola e uffici pubblici a rischio
Venerdì 29 maggio 2026, in Italia si svolgerà uno sciopero generale che coinvolgerà diversi settori. Trasporti, scuola e uffici pubblici sono tra le aree più a rischio di interruzioni e disagi. La giornata si presenta come un momento di mobilitazione per lavoratori e studenti, con manifestazioni e possibili blocchi nelle principali città del paese. La decisione di scioperare è stata comunicata dai sindacati e riguarda diverse categorie professionali.
Roma, 21 maggio 2026 – Venerdì 29 maggio 2026 l’Italia dovrà fare i conti con un nuovo sciopero generale nazionale. La mobilitazione, proclamata da diverse sigle sindacali di base, riguarda l’intera giornata e coinvolge lavoratori dei settori pubblici e privati. A rischio, dunque, non ci sono soltanto i trasporti, ma anche scuola, sanità, uffici pubblici e altri servizi essenziali. L’impatto più immediato per i cittadini potrebbe riguardare gli spostamenti. Secondo il calendario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo sciopero interessa il settore aereo dalle 00.00 alle 23.59 del 29 maggio, mentre per il personale ferroviario la protesta è indicata dalle 21. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Sciopero generale del 18 maggio, dai trasporti alla scuola
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Treni fermi e uffici pubblici a rischio dalla scuola alla sanità: previsti disagi lunedì 18 maggio a Torino per lo sciopero generale
Sciopero generale 18 maggio, dai trasporti alla scuola: ecco i settori a rischioPossibili disagi sui trasporti e sull'erogazione di servizi, da Nord a Sud, a causa dello sciopero generale del 18 maggio.
Avviso di possibili disservizi per sciopero del 29 maggio - Servizi Silea Silea S.P.A. - Società Benefit informa che, a causa dello sciopero generale indetto dalle Organizzazioni Sindacali Cub - Adl Varese - Sgb - Si Cobas E Usi - Cit, nella giornata di vene facebook
Sciopero generale del 29 maggio, Cub Trasporti aderisce: possibili disagi per tutta la giornata nel trasporto pubblico spezzino x.com
Sciopero Generale Nazionale il 29 Maggio: Sei Toscana garantisce tutti i servizi minimiVenerdì 29 maggio, sciopero generale nazionale indetto da CUB, ADL Varese, SGB, SI Cobas e USI-CIT, con esclusione dei Comuni interessati dalle elezioni amministrative. maremmanews.it
Sciopero generale nazionale 29 maggio 2026. Scuola, trasporti, sanità e uffici pubblici a rischio, i dettagliVenerdì 29 maggio è previsto uno sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolgerà tutti i settori lavorativi: trasporti, scuola, sanità e uffici pubblici. money.it
Volare a Roma il 29 maggio reddit