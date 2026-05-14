Sciopero generale 18 maggio 2026 | dai treni a scuola e ospedali Chi si ferma e perché
Il 18 maggio 2026 si terrà uno sciopero generale che coinvolgerà diversi settori, tra cui trasporti, scuola e sanità. Le aziende di trasporto pubblico hanno annunciato la possibilità di cancellazioni e riduzioni di corse, mentre le scuole e gli ospedali potrebbero registrare assenze di personale. La protesta coinvolge lavoratori di vari comparti e si svolge in diverse regioni del paese, con modalità e orari che variano a seconda delle categorie interessate.
Roma, 14 maggio 2026 – Non sarà un lunedì come gli altri. Per chi deve prendere un treno, raggiungere il lavoro, attraversare una città in taxi o imbarcarsi verso le isole, il 18 maggio potrebbe trasformarsi in una giornata di attese, ritardi e servizi ridotti. Lo sciopero generale nazionale proclamato da Usb, con adesioni di altre sigle sindacali, coinvolgerà infatti numerosi comparti pubblici e privati, dalla scuola alla sanità, passando per il trasporto ferroviario, locale e marittimo. Il livello dei disagi varierà da territorio a territorio e dipenderà dalle adesioni effettive, e la mobilità potrebbe rallentare sensibilmente in molte aree del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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