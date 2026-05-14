Sciopero generale 18 maggio 2026 | dai treni a scuola e ospedali Chi si ferma e perché

Il 18 maggio 2026 si terrà uno sciopero generale che coinvolgerà diversi settori, tra cui trasporti, scuola e sanità. Le aziende di trasporto pubblico hanno annunciato la possibilità di cancellazioni e riduzioni di corse, mentre le scuole e gli ospedali potrebbero registrare assenze di personale. La protesta coinvolge lavoratori di vari comparti e si svolge in diverse regioni del paese, con modalità e orari che variano a seconda delle categorie interessate.

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