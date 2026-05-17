Sciopero generale 18 maggio dai treni alla scuola | chi si ferma e perché
Domani, lunedì 18 maggio, è previsto uno sciopero generale che coinvolge diversi settori, tra cui sanità e trasporti. Le agitazioni riguardano diverse categorie di lavoratori e sono state indette per motivi legati a richieste di miglioramenti salariali e condizioni di lavoro. La protesta si svolge su scala nazionale e interesserà sia il settore pubblico che quello privato. Le autorità hanno predisposto servizi minimi essenziali per garantire alcune prestazioni essenziali durante la giornata di sciopero.
(Adnkronos) – Sciopero generale nazionale domani, lunedì 18 maggio. Dalla sanità ai trasporti passando per la scuola, disagi in vista – a causa della mobilitazione proclamata da Usb con l'adesione di Fi-si – per chi si sposta usando il trasporto pubblico locale o viaggia in treno; salvo, invece, questa volta, il trasporto aereo. Il settore. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
C'È UN NUOVO SCIOPERO GENERALE DI DUE GIORNI A GENNAIO (LE SCUOLE POTREBBERO CHIUDERE): ECCO QUANDO!
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#Sciopero generale per la giornata del #18maggio: stop a treni e trasporto locale, ma anche scuola e sanità. x.com
Sciopero generale per la giornata del 18 maggio: stop a treni e trasporto locale, ma anche scuola e sanità. facebook
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