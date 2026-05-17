Sciopero generale 18 maggio dai treni alla scuola | chi si ferma e perché

Domani, lunedì 18 maggio, è previsto uno sciopero generale che coinvolge diversi settori, tra cui sanità e trasporti. Le agitazioni riguardano diverse categorie di lavoratori e sono state indette per motivi legati a richieste di miglioramenti salariali e condizioni di lavoro. La protesta si svolge su scala nazionale e interesserà sia il settore pubblico che quello privato. Le autorità hanno predisposto servizi minimi essenziali per garantire alcune prestazioni essenziali durante la giornata di sciopero.

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