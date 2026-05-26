Il 29 maggio sono stati cancellati circa 1.150 voli negli aeroporti a causa di uno sciopero generale indetto da diverse sigle sindacali. Le compagnie aeree hanno attivato le fasce di garanzia per garantire alcuni servizi essenziali. La protesta coinvolge principalmente il personale delle aree indipendenti e dei sindacati di base. Sono previste conseguenze sui voli programmati in quella giornata, con variazioni e cancellazioni in diverse fasce orarie.

Il prossimo 29 maggio si terrà uno sciopero generale organizzato da diverse sigle sindacali dell’area indipendente e dei sindacati di base. Saranno coinvolti tutti i settori, e AirAdvisor ha pubblicato alcune stime sulla possibile adesione in quello dei trasporti aerei e sulle conseguenze sui voli. Le cancellazioni dovrebbero aggirarsi attorno a un migliaio di voli durante le 24 ore di sciopero. Saranno garantite soltanto due fasce orarie, una la mattina e un’altra la sera, in cui tutti i voli si svolgeranno regolarmente. Al di fuori di questi orari saranno sicuri soltanto il 20% dei viaggi. Lo sciopero del trasporto aereo il 29 maggio. Come detto, lo sciopero del 29 maggio non riguarda solo il trasporto aereo ma tutte le categorie, pubbliche e private. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sciopero aeroporti del 29 maggio, 1.150 voli cancellati: le fasce di garanzia

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