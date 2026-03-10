Automobile Club di Foggia sotto una valanga di debiti | sciolto il Consiglio direttivo arriva il Commissario

Da foggiatoday.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Automobile Club di Foggia è stato recentemente sciolto a causa di una pesante situazione debitoria. Il Consiglio direttivo è stato sollevato dall’incarico e al suo posto è stato nominato un Commissario Straordinario dall’Automobile Club d’Italia, con il compito di gestire la crisi e ripristinare l’operatività dell’ente. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Lo ha deciso il Cmmissario Straordinario dell’Automobile Club d’Italia. Il provvedimento interviene all’esito del procedimento amministrativo avviato con deliberazione n. 434 del 3 febbraio 2026 e delle successive controdeduzioni presentate dagli organi dell’Ente. Brutte notizie per l'Automobile Club di Foggia. Il Commissario Straordinario dell'Automobile Club d'Italia, Gen. C.A. cong. Tullio Del Sette, con deliberazione n.476 del 5 marzo 2026, ha proposto lo scioglimento del Consiglio direttivo dell'Aci di Foggia (composto dal presidente Raimondo Ursitti, dalla vice Rossana De Leo e dai consiglieri Franco Nunziante, Rosario Cusmai e Angelo Donato Russo). 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Articoli correlati

Automobile Club Foggia sommerso dai debiti: circa 3 milioni di euro, si va verso il commissariamentoAutomobile Club di Foggia sommerso da debiti, respinta la proposta di rateizzazione – spalmata in 40 anni – proposta all’Ente, e scatta la richiesta...

Leggi anche: Ora è ufficiale: sciolto il Consiglio comunale di Salerno, nominato il Commissario

Contenuti e approfondimenti su Automobile Club di

Temi più discussi: Torna la Coppa Milano-Sanremo 2026; Nuova presidenza all'Automobile Club: Francesco Montagna succede a Mario Colelli; Tra motori d'epoca ed eccellenze, in Appennino è di nuovo tempo di Wolf Pass; 120 anni di Coppa Milano-Sanremo.

Foggia, così l'ex direttore AciBARI -Dalle casse dell’Automobile Club di Foggia mancavano 927mila euro, soldi provenienti dalle quote associative e dalle licenze sportive Csai. Avrebbe dovuto riversarli la Aci Foggia Gestore srl, ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Foggia, salta la promozione in Serie B: spari contro l'auto del capitanoQuanto avvenuto a Foggia la scorsa notte ha dell'incredibile, dell'assurdo. Alcuni colpi di arma da fuoco, infatti, sarebbero esplosi in direzione dell'automobile del capitano della squadra rossonera ... ilgiornale.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.