Automobile Club di Foggia sotto una valanga di debiti | sciolto il Consiglio direttivo arriva il Commissario

L'Automobile Club di Foggia è stato recentemente sciolto a causa di una pesante situazione debitoria. Il Consiglio direttivo è stato sollevato dall’incarico e al suo posto è stato nominato un Commissario Straordinario dall’Automobile Club d’Italia, con il compito di gestire la crisi e ripristinare l’operatività dell’ente. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Lo ha deciso il Cmmissario Straordinario dell'Automobile Club d'Italia. Il provvedimento interviene all'esito del procedimento amministrativo avviato con deliberazione n. 434 del 3 febbraio 2026 e delle successive controdeduzioni presentate dagli organi dell'Ente. Brutte notizie per l'Automobile Club di Foggia. Il Commissario Straordinario dell'Automobile Club d'Italia, Gen. C.A. cong. Tullio Del Sette, con deliberazione n.476 del 5 marzo 2026, ha proposto lo scioglimento del Consiglio direttivo dell'Aci di Foggia (composto dal presidente Raimondo Ursitti, dalla vice Rossana De Leo e dai consiglieri Franco Nunziante, Rosario Cusmai e Angelo Donato Russo).