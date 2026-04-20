Il commissario nominato dalla Regione elimina società siciliana e fondazione dal Consiglio dell' Asi

Il commissario ad acta nominato dalla Regione, Alfonso Bonavita, ha deciso di eliminare dal Consiglio generale dell’Asi di Caserta la società consortile Coplus e la Fondazione AsiCe. La nomina del commissario è avvenuta su indicazione del governatore regionale, con l’obiettivo di approvare l’assemblea dei soci dell’ente. La decisione riguarda esclusivamente le due organizzazioni che sono state rimosse dal consiglio.

Il commissario ad acta Alfonso Bonavita, nominato dal governatore Roberto Fico per approvare l’assemblea dei soci dell’Asi di Caserta, estromette la società consortile Coplus e la Fondazione AsiCe dal consiglio generale.Il provvedimento è stato pubblicato all’albo dell’ente di viale Mattei. Il.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Fondazione e società siciliana nell'assemblea Asi, Regione nomina commissario dopo la diffidaLa Regione nomina un commissario ad acta per l'esclusione della fondazione Asice Ets e della società siciliana Coplus dal novero dei consorziati... Messina verso il voto: Piero Mattei nominato commissario straordinario dalla RegioneÈ stato scelto Piero Mattei, ex prefetto in pensione, come nuovo commissario straordinario del Comune di Messina. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Asp Vibo Valentia, Vittorio Sestito nominato commissario; Alluvione 2022, l'ingegner Stefano Babini nominato Commissario per la ricostruzione; Maracalagonis, Marco Fadda commissario straordinario - L'Unione Sarda.it; Maturità 2026, domanda commissari esterni e Presidenti entro oggi 13 aprile: chi deve compilarla, chi può non farlo. I compensi [LO SPECIALE]. Maltempo, il presidente Francesco Roberti nominato commissario per l’emergenzaDopo il maltempo, Roberti nominato commissario per l'emergenza: piano interventi entro 30 giorni per viabilità, sicurezza e sostegni ... primonumero.it Maltempo e dissesto, il presidente Roberti nominato commissario: misure di sostegno per i cittadini danneggiatiA seguito degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 28 marzo 2026, hanno colpito anche il Molise, il Capo […] ... ecoaltomolise.net Siglato protocollo d’intesa tra Regione Piemonte e Provincia per individuare fabbisogni e risorse facebook La #Sicilia sulle reti Rai per proporsi nel prossimo biennio, con le sue bellezze naturali e monumentali, a milioni di telespettatori in Italia e nel mondo. Firmata la convenzione. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… @RenatoSchifani @Raicomspa x.com