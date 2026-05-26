Scienza scoperta la base neurale dei simboli del pensiero

Un team di ricercatori ha individuato i substrati neurali associati ai simboli del pensiero nella corteccia premotoria ventrale, una regione del lobo frontale coinvolta nella pianificazione delle azioni. La scoperta rappresenta la prima evidenza di una connessione tra questa area cerebrale e i simboli mentali. Lo studio si basa su analisi di attività cerebrale e fornisce nuove informazioni sui meccanismi alla base del pensiero simbolico.

Un gruppo di ricercatori della Rockefeller University ha identificato per la prima volta i substrati neurali alla base dei simboli del pensiero, individuandoli nella corteccia premotoria ventrale, una regione del lobo frontale coinvolta nella pianificazione delle azioni. Lo studio, pubblicato su Nature e firmato da Lucas Tian e Winrich Freiwald della Laboratory of Neural Systems della Rockefeller University, mostra come il cervello riesca a ricombinare elementi gia’ noti per generare nuove idee, un processo definito “ generalizzazione compositiva ” che e’ considerato fondamentale per il ragionamento, la creativita’ e la risoluzione di problemi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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