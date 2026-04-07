Scienza arte e pensiero | torna il Festival della Meraviglia 2026

Tra l’8 e il 10 maggio 2026, Laveno Mombello e Luino accoglieranno la quarta edizione del Festival della Meraviglia, un evento che unisce scienza, arte e pensiero. La manifestazione si svolgerà in diverse location delle due località, coinvolgendo artisti, ricercatori e pubblico in attività e esposizioni dedicate alla scoperta e alla creatività. Questa edizione si propone di offrire un’occasione di confronto e di scoperta per tutti gli interessati.

Tra l’8 e il 10 maggio 2026, Laveno Mombello e Luino ospiteranno la quarta edizione del Festival della Meraviglia. L’evento intreccia scienza, filosofia e arte per analizzare la costruzione del presente attraverso le narrazioni. L’iniziativa parte concretamente mercoledì 8 aprile a Castronno. Presso Materia verrà proiettato The Wonder, documentario firmato da A. Seidita e J. Wahlen, con un dibattito guidato da Susanna Tamaro e Chandra Candiani sulla funzione del linguaggio nella meraviglia. Il programma principale si svilupperà poi tra Laveno Mombello e Luino, includendo spettacoli teatrali, musica e mostre. Gli appuntamenti proseguiranno a Luino anche nelle settimane successive alla chiusura ufficiale del 10 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scienza, arte e pensiero: torna il Festival della Meraviglia 2026 Ancona capitale della filosofia: torna il festival del Pensiero Plurale dedicato a "Felicità e Benessere"Presentata la 29ª edizione del festival filosofico più longevo d'Italia: da marzo a giugno incontri con grandi pensatori, cinema e percorsi formativi... Leggi anche: MusEdu arriva a Napoli: arte e scienza tra scuola e museo alla Città della Scienza La meraviglia per leggere il presente: ecco il programma 2026 del festival di LavenoSarà un’edizione ricca di voci e sguardi diversi quella del Festival della Meraviglia 2026 che dall’8 al 10 maggio torna tra Laveno Mombello, e quest'anno anche a Luino, con un programma che intreccia ... verbanonews.it Là Fuori, festival della Scienza e dell'Arte dedicato alle transizioniTre giorni di eventi gratuiti che uniscono cultura e scienza, tra ricerca della meraviglia e divertimento. Tra gli ospiti l'astrofisica Pia Astone (a capo del gruppo VIRGO, che ha contribuito alla ... huffingtonpost.it