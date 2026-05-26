Scienza medicina psicanalisi | arriva il convegno in via Venezia

Notizia in breve

Venerdì 29 e sabato 30 maggio si terrà un convegno al Centro congressi “Guido Petter” nel Polo di psicologia di via Venezia. L’evento si intitola “La mia ricerca è sacra” e coinvolgerà esperti nei settori di scienza, medicina e psicanalisi. Non sono stati comunicati dettagli su relatori o programmi specifici, né su eventuali temi trattati durante le sessioni.