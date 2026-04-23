Mercoledì 29 aprile si terrà a Casatenovo un dibattito organizzato dall'associazione Azione Lecco, incentrato sull'uso dell'intelligenza artificiale nel settore medico. L'incontro vedrà la partecipazione di esperti e professionisti che discuteranno degli sviluppi della tecnologia e delle sue applicazioni pratiche in campo sanitario. L'evento mira a offrire un approfondimento sui progressi e le sfide legate all'integrazione dell'IA nella medicina moderna.

? Cosa sapere Azione Lecco organizza dibattito sull'intelligenza artificiale medica mercoledì 29 aprile a Casatenovo.. Esperti di farmacologia e informatica analizzano rischi disinformazione e impatto clinico dei chatbot.. Mercoledì 29 aprile alle ore 20:45, la sala comunale di Villa Facchi in via Castelbarco a Casatenovo ospiterà un dibattito pubblico sull’impatto dell’intelligenza artificiale tra clinica, ricerca e informazione scientifica. L’iniziativa, promossa da Azione Lecco, mira a chiarire come queste tecnologie stiano trasformando gli ospedali e quali siano le prospettive della ricerca medica, offrendo strumenti per distinguere i contenuti scientifici certi dai messaggi generati dai chatbot.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA e medicina: il dibattito a Casatenovo tra scienza e verità

Notizie correlate

Medicina di genere, a Napoli il confronto tra teologia, scienza e dirittoSi terrà il 20 aprile, presso l’Aula Magna della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Sezione San Tommaso d’Aquino di Capodimonte,...

Zichichi a Potenza: il grande dibattito tra scienza e fedeLunedì 13 aprile alle ore 19:45, Potenza ospiterà un incontro dedicato alla memoria e al pensiero del fisico Antonino Zichichi.

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Sindaci, assessori e consiglieri under 35 all’incontro Anci Giovani a Napoli; Questa Bici R1PUD1A la Guerra: anche il Meratese pedala per la Pace.

Casatenovo: il 29 convegno sull'AI, tra sanità e ricercaSi terrà la prossima settimana il convegno promosso da Azione Lecco, dal titolo ''L'Intelligenza Artificiale nella sanità: tra ... casateonline.it

IA e medicina: dichiarazione congiunta Pav e Fiamc, la dignità umana sia il criterio per ogni tecnologiaLe decisioni riguardanti il trattamento del paziente e il peso di responsabilità che comportano devono sempre restare alla persona umana e non devono mai essere delegate all’intelligenza artificiale ... agensir.it

Goodbye POOH Official Tribute Band per Telethon - Casatenovo (LC) - facebook.com facebook