Medicina della longevità | il convegno a Palazzo Ripetta

A Palazzo Ripetta si è tenuto un convegno dedicato alla medicina della longevità, con l’obiettivo di fare chiarezza tra i progressi clinici e le credenze infondate. L’evento ha riunito esperti e ricercatori che hanno discusso delle ultime novità nel campo, evidenziando le differenze tra scoperte scientifiche e teorie prive di fondamento. La giornata si è concentrata sullo sviluppo di nuove strategie per allungare la vita.

Cosa: Un importante convegno scientifico dedicato alla medicina della longevità, per distinguere tra progresso clinico e falsi miti.. Dove e Quando: Palazzo Ripetta, Roma, mercoledì 11 marzo 2026, dalle ore 15.00 alle 18.00.. Perché: Per esplorare, con i massimi esperti del settore, come le recenti scoperte scientifiche possano realmente rallentare il declino biologico.. Il desiderio di vivere non solo più a lungo, ma meglio, è diventato in breve tempo un pilastro dell'economia globale. In un mare di offerte, integratori miracolosi e promesse di eterna giovinezza, il rischio di confondere la suggestione commerciale con il vero progresso scientifico è quanto mai elevato.