Morti sul lavoro in Emilia Romagna Parma in zona gialla

Nel primo trimestre del 2026, i dati sulle morti sul lavoro in Emilia Romagna indicano un calo rispetto ai periodi precedenti, con una incidenza inferiore alla media nazionale. Tuttavia, la provincia di Parma si trova ancora in una zona classificata come gialla, segnalando una presenza di rischi ancora elevati. Questi numeri riflettono un miglioramento generale, ma evidenziano come alcune aree continuino a presentare criticità in termini di sicurezza.

. I dati relativi ai primi tre mesi del 2026 mostrano un quadro in miglioramento sul fronte della sicurezza sul lavoro, con un’incidenza inferiore alla media nazionale, ma Parma resta un territorio a rischio. "La situazione in regione non è.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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