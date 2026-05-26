Schianto nei pressi dell' Interporto | 4 feriti

Da casertanews.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente tra due auto avvenuto vicino all'Interporto, a pochi metri dal Centro Commerciale Campania. L'incidente si è verificato in un'area trafficata e sono intervenuti i soccorritori. Le vetture coinvolte presentano danni visibili e sono state rimosse dalla strada. Sul posto sono arrivati i mezzi di emergenza e le forze dell'ordine per i rilievi. Nessuna informazione sulle condizioni dei feriti.

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Scontro tra due vettura nell'area dell'Interporto a Marcianise a pochi passi dal Centro Commerciale Campania. Il sinistro ha coinvolto due vetture, una Fiat Panda e una Kia Sportage. A bordo dei veicoli due coniugi partenopei ed una famiglia dei paesi vesuviani con un bimbo piccolo che. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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